MÜNCHEN (dpa-AFX) - Wegen eines Problems am Gebläseregler ruft BMW in Deutschland 430 000 Fahrzeuge des Typs 3er in die Werkstätten zurück. Dort muss eine Steckverbindung überprüft und gegebenenfalls repariert oder Teile ausgetauscht werden, wie das Unternehmen am Freitag erklärte. Zuvor hatte das Fachmagazin "kfz-betrieb" darüber berichtet.

Der Rückruf läuft laut BMW bereits seit Mitte Januar. Einer Datenbank des Kraftfahrt-Bundesamts zufolge kann der Defekt zu "einer Überhitzung, zu einem Kurzschluss oder zum Schmelzen am Steckkontakt bis hin zum Fahrzeugbrand führen". Betroffen sind demnach Fahrzeuge aus den Baujahren 2004 bis 2011./ruc/DP/men