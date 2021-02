Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Bei den großen US-Indizes machte die jüngste Rekordrallye gestern eine Pause. Für sie ging es abwärts. Jedoch konnten Dow Jones und Co. ihre Tagestiefs bis zum Handelsende deutlich hinter sich lassen. Bei den Einzelthemen geht es heute um den Bitcoin, Novavax, TripAdvisor, Booking Holdings, IBM, Palantir, Baidu und Pinduoduo. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Viola Grebe, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte bewegt.