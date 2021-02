Wien (www.fondscheck.de) - Die bisher fruchtbare Kooperation der Union Investment mit den österreichischen Volksbanken entwickelt sich weiter kräftig, so die Experten von "FONDS professionell".Im abgelaufenen Jahr 2020 habe der deutsche Vermögensverwaltungsriese in Österreich über den Vertriebspartner Volksbanken ein neues Rekordergebnis erzielt. Das verwaltete Wertpapiervermögen habe per Jahresultimo 2020 auf 3,8 Milliarden Euro und damit um 15 Prozent über dem Endwert des Jahres davor gelegen. ...

