Frankfurt (www.fondscheck.de) - First Trust erweitert das ETF-Angebot auf Xetra und der Börse Frankfurt, so die Deutsche Börse AG.Mit dem First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF - Acc (ISIN IE00BDBRT036/ WKN A2DLPK) würden Anleger in Unternehmen investieren, die mit der Entwicklung, der Herstellung, dem Vertrieb oder der Montage erneuerbarer Energien in Zusammenhang stünden und somit Technologien für eine kohlenstoffarme Wirtschaft liefern würden. Für die Aufnahme in den Index müssten die Unternehmen mindestens 50 Prozent ihres Umsatzes mit erneuerbaren Energien erwirtschaften. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...