Heute gibt es mal wieder ein Update zu unserer drei Zocker-Depots, die Mick, Nicole und Jürgen Mitte Januar nach den gewaltigen Erfolgen (teilweise über 500%) im Vorjahr neu aufgelegt haben. Und der Start war überaus erfolgreich. Alle Portfolios liegen schon wieder um die 20% vorn. Unter dem Video finden Sie einen Link, wo Sie sich die aktuellen Übersichten kostenlos herunterladen können. Außerdem sprechen die drei heute über einige aktuellen Zahlen. So hat Nel Asa mit seinem Quartalsbericht eher enttäuscht, während die beiden Goldminenfavoriten Barrick Gold und Newmont extrem starke Zahlen präsentieren konnten. Auch Daimler und Allianz glänzten dieser Tage. Was sollten Sie hier tun? Sehen Sie sich hierzu unser heutiges Video auf aktienlust.tv an.