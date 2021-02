Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CA53014U1066 Libero Copper & Gold Corp. 19.02.2021 CA53014U3047 Libero Copper & Gold Corp. 22.02.2021 Tausch 5:1

KYG563801011 Longhui International Holdings Ltd. 19.02.2021 KYG563801193 Longhui International Holdings Ltd. 22.02.2021 Tausch 20:1

