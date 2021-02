Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Viola Grebe blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft? Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise die Aktie von Plug Power. Der Wasserstoffsektor befindet sich in einer Korrektur. Die Plug-Power-Aktie verbucht seit den Höchstkursen knapp 40 Prozent Verlust. Nach den starken Anstiegen der letzten Monate ist dies aber gesund und angesichts der teilweise horrenden Bewertungen folgerichtig. Auf kurze Sicht könnte es allerdings eine technische Gegenbewegung bei Plug Power geben, so Thomas Bergmann, DER AKTIONÄR. Bei den Verkäufen steht die Aktie von Varta auf dem zweiten Platz. Nach den Zahlen am Donnerstag gab es nun einige Analysteneinschätzungen.