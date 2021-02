Der Ölpreiskollaps im Frühjahr 2020 hat dem Ölkonzern Eni im vergangenen Jahr einen Milliardenverlust eingebrockt. So hatte die Corona-Pandemie zu einem historischen Nachfrageeinbruch geführt. Dennoch will das Unternehmen für das vergangene Geschäftsjahr eine Dividende an die Aktionäre ausschütten. Schuld für den Verlust in Höhe von 8,6 Milliarden Euro waren unter anderem auch hohe Abschreibungen, ...

