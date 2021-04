Berlin (ots) - Um beim Impfen schneller voranzukommen muss Deutschland "jetzt alle Schalter umlegen und eine nationale Impfoffensive auf den Weg bringen", fordert Berlins CDU-Vorsitzender Kai Wegner in einem Gastbeitrag für den Tagesspiegel. Wegner nennt zehn Maßnahmen, um die Offensive zu starten: Deutschland müsse in Eigeninitiative Impfstoffe kaufen, eine Taskforce solle diese koordinieren.Wegner fordert außerdem "weniger Export, mehr Import" und verlangte: "Mehr Sputnik wagen". Neue Produktionsstätten für Impfstoffe müssten eingerichtet werden, kein Impfstoff dürfe mehr ungenutzt bleiben. Zusätzlich sei nach Wegners Auffassung die Terminvergabe zu optimieren, "sieben Tage die Woche durchzuimpfen" und die Bundeswehr noch aktiver in die Impfkampagne einzubinden. Wegner präferiert außerdem eine flexiblere Impfreihenfolge.Online unter:https://www.tagesspiegel.de/meinung/zeit-fuer-einen-immunisierungs-sprint-10-massnahmen-fuer-eine-grosse-impfoffensive/27065930.htmlRückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel, Newsroom, Telefon 030-29021-14909Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/2790/4880887