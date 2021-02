Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, noch hat der Winter Mitteleuropa fest im Griff. Doch an der Börse scheint bereits jetzt schon die Tulpenzeit angebrochen zu sein. Denn die jüngste Kursentwicklung einzelner Aktien bzw. Assets erinnert frappant an die Tulpenmanie vom 17. Jahrhundert in den Niederlanden. Dabei handelt es sich um eine der bekanntesten Spekulationsblasen der...

Den vollständigen Artikel lesen ...