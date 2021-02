Raha Anssari tritt zum 01.03.2021 die neu geschaffene Position der Managerin für Diversity & Inclusion in der Talanx Gruppe an. Sie berichtet an Vorstand Christopher Lohmann und soll zunächst eine Diversity-Strategie für Talanx erarbeiten. Die Talanx Gruppe erhält mit Raha Anssari zum 01.03.2021 eine Managerin für Diversity & Inclusion. Die 36-Jährige berichtet in ihrer neuen Funktion direkt an den Talanx-Vorstand Christopher Lohmann, der für den Geschäftsbereich Privat- und Firmenversicherung Deutschland ...

Den vollständigen Artikel lesen ...