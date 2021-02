Wir bestellen so viel online wie nie. Gut für unser Klima ist das nicht. Das will Varena Junge mit ihrem Startup Yook ändern. Wir kaufen Schuhe, Kosmetik, Technik und sogar Möbel online. Das bringt viele Vorteile mit sich: Es ist praktisch, es geht schnell und wir können im Grunde alles kaufen, was wir brauchen - trotz Pandemie. Für die Konsumenten ist das eine super Sache, für unser Klima allerdings nicht. Unser Konsum ist in Deutschland für etwa 40 Prozent unseres persönlichen CO2-Fußabdrucks verantwortlich. Zwar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...