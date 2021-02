DJ XETRA-SCHLUSS/DAX scheitert knapp an 14.000er-Marke

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ging es am Freitag nach oben. Das Kursbarometer DAX schloss 0,8 Prozent höher bei 13.993 Punkten und fiel erst in der Schlussauktion unter die 14.000er-Marke. Auf Wochenfrist ging es für den Index minimal um 57 Punkte nach unten, doch einige Aktien wurden die Tage durch die Berichtssaison durchgerüttelt. Zu beobachten ist, dass Unternehmen mit Kapitalerhöhungen vermehrt Geld einsammeln und Großaktionäre über Platzierungen Kasse machen. Doch es ist momentan genügend Geld an der Seitenlinie, um das Angebot aufzunehmen. Auch in den Bitcoin wird weiter investiert, erstmals stieg die Marktkapitalisierung der Kryptowährung über 1 Billion Dollar.

Derweil sind die deutschen Erzeugerpreise im Januar so stark gestiegen wie seit über zwölf Jahren nicht mehr. Im Monatsvergleich ergab sich ein Plus von 0,9 Prozent, gerechnet worden war mit einem Plus von 0,1 Prozent, also fast mit stabilen Erzeugerpreisen.

RWE senkt wegen Wetterkapriolen in Texas den Ausblick

Die extremen Wetterbedingungen im US-Bundesstaat Texas werden das Ergebnis des Energieversorgers RWE im laufenden Geschäftsjahr belasten. Die Witterung führe zu Ausfällen von Windkraftanlagen und hohen Strompreisen. Die Ertrags-Belastung für RWE in Texas werten die Analysten der DZ Bank als Einmaleffekt. So sahen es auch die Investoren, nach Abschlägen am Vormittag schloss die Aktie kaum verändert.

Von soliden Zahlen sprachen Marktteilnehmer mit Blick auf die Allianz. Der Versicherer hat die Erwartung der Analysten von Metzler beim operativen Gewinn im vierten Quartal klar geschlagen. Zurückzuführen sei das vor allem auf die Lebens- und Krankenversicherungssparte. Die Solvenzquote Solvency II von 207 Prozent zum Jahresende 2020 sei komfortabel, der Dividendenvorschlag von 9,60 Euro liege auf Vorjahresniveau. Der Kurs stieg um 0,3 Prozent. Auf dem Weg einer Phase länger anhaltenden Wachstums sehen die Analysten der DZ Bank den Halbleiteranlagenhersteller Aixtron, sie schloss knapp 2 Prozent im Plus.

Umgesetzt wurden in DAX-Titeln rund 73,0 (Vortag: 67,9 ) Millionen Aktien im Wert von rund 3,72 (Vortag: 3,60 ) Milliarden Euro. Es gab 20 Kursgewinner, 10 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 13.993,23 +0,77% +2,00% DAX-Future 13.983,00 +0,72% +2,38% XDAX 13.989,86 +0,45% +2,35% MDAX 32.384,74 +0,49% +5,16% TecDAX 3.518,56 +0,21% +9,52% SDAX 15.500,54 +1,09% +4,98% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 174,15 -51 Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 20 10 0 3.719,7 73,0 67,9 MDAX 39 19 2 1.124,1 44,0 50,6 TecDAX 18 12 0 1.104,3 31,0 33,7 SDAX 52 15 3 207,7 9,6 12,2 ===

February 19, 2021 11:55 ET (16:55 GMT)

