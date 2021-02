Am Freitagabend pendelt der Bitcoin um und über 54.000 US-Dollar. Verantwortlich dafür könnte - wie so oft - ein Tweet von Elon Musk sein. Darin bewertet er den Bitcoin ungewohnt harsch. Ein neues Allzeithoch verzeichnete der Bitcoin bis zur Veröffentlichung dieses Beitrages bei 54.831 Dollar, kommend von einem Tagestiefpreis von 50.977 Dollar. Kurs, Handelsvolumen und Marktkapitalisierung nahmen in den letzten 24 Stunden im Bereich zwischen fünf und sechs Prozent zu. To be clear, I am *not* an investor, I am an engineer. I don't even own any publicly traded stock besides Tesla...

