DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (18:32 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.713,46 +0,88% +4,53% Stoxx50 3.206,81 +0,12% +3,17% DAX 13.993,23 +0,77% +2,00% FTSE 6.624,02 +0,10% +2,42% CAC 5.773,55 +0,79% +4,00% DJIA 31.575,08 +0,26% +3,16% S&P-500 3.916,66 +0,07% +4,28% Nasdaq-Comp. 13.914,52 +0,35% +7,96% Nasdaq-100 13.621,54 -0,12% +5,69% Nikkei-225 30.017,92 -0,72% +9,38% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 174,08 -58

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 59,51 60,52 -1,7% -1,01 +22,4% Brent/ICE 63,37 63,93 -0,9% -0,56 +22,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.782,63 1.775,98 +0,4% +6,66 -6,1% Silber (Spot) 27,42 27,03 +1,4% +0,39 +3,9% Platin (Spot) 1.298,20 1.275,50 +1,8% +22,70 +21,3% Kupfer-Future 4,06 3,90 +4,2% +0,16 +15,5%

Die Ölpreise geben nach, nachdem sie aufgrund des strengen Winterwetters in Teilen der USA in der zurückliegenden Woche deutlich gestiegen sind. Es wird erwartet, dass sich die Wetterbedingungen in den kommenden Tagen verbessern und die Produktion wieder aufgenommen werden kann. Der Goldpreis erholt sich leicht nach den kräftigen Abgaben der vergangenen Wochen.

FINANZMARKT USA

Die Wall Street baut die Eröffnungsgewinne noch etwas aus. Der Dow-Jones-Index hat das alte Rekordhoch um wenige Zähler überschritten. In den vergangenen Tagen hatten Sorgen über das Tempo der wirtschaftlichen Erholung, die hohe Bewertung von Technologieaktien und steigende Anleihe-Renditen die Stimmung etwas belastet. Die Blicke der Anleger richten sich daher weiter auf die Anleihemärkte mit am Freitag erneut anziehenden Renditen. Das Aktivitätswachstum der US-Wirtschaft hat sich im Februar indessen leicht beschleunigt. Der von IHS Markit erhobene Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft verbesserte sich etwas gegenüber dem Vormonat. Uber hat vor dem obersten Gericht Großbritanniens eine Niederlage in einem Verfahren über den Status seiner Mitarbeiter hinnehmen müssen. Das Gericht entschied, dass Uber einer Gruppe ehemaliger Fahrer Mindestlöhne und bestimmte andere Vergütungen zahlen muss. Die Aktie liegt 0,3 Prozent im Plus. IBM (-0,9%) prüft den Verkauf ihrer Datenanalyse-Software Watson Health. Der US-Konzern erwäge Alternativen für den Bereich, der eine Veräußerung an Finanzinvestoren, ein Unternehmen aus der Branche oder auch einen Zusammenschluss beinhalten könnte, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen. Applied Materials springen um 8,8 Prozent nach oben, nachdem der Konzern mit seinen Geschäftszahlen für das erste Quartal die Markterwartungen übertroffen hat. Auch der Ausblick fiel besser als erwartet aus. Deere (+10,3%) hat im ersten Geschäftsquartal Umsatz und Gewinn gesteigert. Zudem erwartet das Unternehmen ein starkes Gewinnwachstum 2021. Facebook (-2,0%) hat zwar Maßnahmen gegen das unerlaubte Sammeln sensibler Nutzerdaten ergriffen, sollte aber noch weitergehende Schritte mit Blick auf die Weitergabe der gesammelten Informationen einleiten, hieß es von der New Yorker Finanzaufsicht. Unterdessen bemühen sich Konzernchef Mark Zuckerberg und die australische Regierung nach der Blockade von Nachrichteninhalten auf Facebook, eine Lösung des Streits um ein neues Mediengesetz zu finden.

FINANZMÄRKTE EUROPA

An den europäischen Aktienmärkten ging es am Freitag nach oben. Unterstützung lieferten die erfreulich robusten Einkaufsmanagerindizes aus der Eurozone. Die deutschen Erzeugerpreise sind indessen im Januar so stark gestiegen wie seit über zwölf Jahren nicht mehr. "Der Rentenmarkt bleibt angesichts der Reflationsdiskussion angeschlagen", heißt es bei der Helaba. Am In den Bitcoin wurde weiter investiert, erstmals stieg die Marktkapitalisierung der Kryptowährung über 1 Billion Dollar. Die extremen Wetterbedingungen in Texas werden das Ergebnis des Energieversorgers RWE im laufenden Geschäftsjahr belasten. Die Witterung führe zu Ausfällen von Windkraftanlagen und hohen Strompreisen. Die Belastung für RWE wertet die DZ Bank als Einmaleffekt, nach Abschlägen am Vormittag schloss die Aktie kaum verändert. Von soliden Zahlen sprachen Marktteilnehmer mit Blick auf die Allianz. Der Versicherer hat die Metzler-Erwartung beim operativen Gewinn im vierten Quartal klar geschlagen. Der Kurs stieg um 0,7 Prozent. Die Geschäftszahlen von Renault fielen nach Einschätzung der Citigroup durchwachsen aus. Die Analysten hoben die positive Ergebnisentwicklung hervor, kritisierten indes die enttäuschende Entwicklung des Cashflows. Renault verloren 4,4 Prozent. Für die Leonardo-Aktie ging es an der Mailänder Börse um 10 Prozent nach oben. Stützend wirkte ein Medienbericht, wonach sich das Tempo für den geplanten US-Börsengang der US-Tochter DRS beschleunigt. Der Börsengang könnte schon im März erfolgen. Die Aktien von Hermes stiegen an der Pariser Börse nach "exzellenten" Zahlen um 3,1 Prozent. Das organische Wachstum im vierten Quartal liegt bei beeindruckenden 15,6 Prozent. Hermes-Produkte würden über alle Grenzen hinweg von den Konsumenten stark begehrt, so Bernstein. Aus dem Sektor legte auch Moncler Zahlen vor. Bei dem italienischen Luxuslabel wurde die Herbst-Winterkollektion vom Großhandel gut abgerufen, der Online-Umsatz stieg 2020 um 5 Prozentpunkte auf 15 Prozent des Gesamtumsatzes. Die Aktie legte um 5,4 Prozent zu.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 7:55 Uhr Do, 17:41h % YTD EUR/USD 1,2132 +0,34% 1,2094 1,2077 -0,7% EUR/JPY 128,16 +0,28% 127,77 127,67 +1,6% EUR/CHF 1,0864 +0,26% 1,0842 1,0832 +0,5% EUR/GBP 0,8654 +0,02% 0,8654 0,8655 -3,1% USD/JPY 105,64 -0,06% 105,65 105,72 +2,3% GBP/USD 1,4019 +0,32% 1,3976 1,3954 +2,6% USD/CNH (Offshore) 6,4593 -0,01% 6,4589 6,4694 -0,7% Bitcoin BTC/USD 54.625,75 +5,26% 51.613,00 51.744,25 +88,0%

Der Euro setzt die Aufwärtsbewegung des Vortages fort, unterstützt von teils deutlich besser als erwartet ausgefallenen Einkaufsmanagerdaten aus Europa. Der Dollar-Index notiert leichter.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Nach einer leichten Aufhellung der Stimmung im späten Handelsverlauf haben die Börsen am Freitag uneinheitlich geschlossen. Zunächst waren sie der leichteren Tendenz an der Wall Street vom Vortag gefolgt. Händler berichteten von Ernüchterung darüber, dass die Börse in Schanghai nach der dortigen einwöchigen Handelspause am Donnerstag nur mit einem moderaten Plus wieder zurückgekehrt war; obwohl es an den meisten Nachbarbörsen in dieser Zeit deutlicher nach oben gegangen war. In Japan verloren Nissan Motor 1,1 Prozent nach einem Bericht, wonach der Autobauer in den kommenden Jahren stark in Großbritannien investieren will. In Seoul profitierten Samsung Fire & Marine Insurance (+1,2%) von einem positiven Ausblick und der Vorlage solider Viertquartalszahlen. SK Hynix machten nach einem positiven Analystenkommentar zu den Gewinnaussichten des Chipherstellers einen Satz um 5,7 Prozent nach oben. Kurszielerhöhungen durch die Credit Suisse, Goldman Sachs und Macquarie stützten in Sydney Australia & New Zealand Banking (+0,2%). Durchweg schwächer zeigten sich die zuletzt gut gelaufenen Rohstoffaktien. Händler verwiesen auf fallende Rohstoffpreise, unter anderem für Eisenerz. Der Subindex der Energiewerte verlor angesichts gut 1 Prozent leichterer Ölpreise 3,6 Prozent. BHP, Rio Tinto und Fortescue büßten zwischen 2,5 und 3,7 Prozent ein.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

EU erlaubt Siemens Healthineers die Übernahme von Varian

Siemens Healthineers ist bei der größten Übernahme in der Firmengeschichte fast am Ziel. Die EU-Kommission gab dem Erlanger Medizintechnikkonzern unter Auflagen grünes Licht für den Erwerb des Strahlentherapiespezialisten Varian. Siemens Healthineers hatte im Januar Zugeständnisse angeboten, um die von Kunden und Konkurrenten gegenüber der EU geäußerten Bedenken auszuräumen.

Biontech-Impfstoff laut Studie schon nach einer Dosis hoch wirksam

Der Corona-Impfstoff des Mainzer Unternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer ist einer neuen Studie zufolge schon nach der ersten Dosis hoch wirksam. Bereits zwei bis vier Wochen nach der ersten Spritze liege die Wirksamkeit bei 85 Prozent, heißt es in einer in der Fachzeitschrift "The Lancet" veröffentlichten Untersuchung.

Pfizer/Biontech liefern FDA Daten zu einfacherer Impfstoff-Lagerung

Die Pharmaunternehmen Pfizer und Biontech haben bei der US-Arzneimittelbehörde FDA neue Daten zur Lagerbarkeit ihres Covid-19-Impfstoffs eingereicht. Demnach behält das Vakzin bei Temperaturen von minus 25 bis minus 15 Grad Celsius, die auch von gängigen pharmazeutischen Gefrier- und Kühlschränken aufrechterhalten werden, seine Stabilität. Dies biete eine Alternative oder Ergänzung zur Lagerung in speziellen Ultra-Tieftemperatur-Gefrierschränken, teilten die beiden Konzerne mit.

Leifheit erreicht oberes Ende der Gewinnspanne

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

February 19, 2021 12:33 ET (17:33 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.