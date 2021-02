ARMONK/NEW YORK (IT-Times) - Der IT- und Softwarekonzern International Business Machines (IBM) Corp. befindet sich seit Jahren in einer umfassenden Umbauphase Nun will man sich offenbar von der KI-Unit Watson-Health trennen. Die International Business Machines Corp. (NYSE: IBM) prüft derzeit einen Verkauf...

Den vollständigen Artikel lesen ...