Darum geht's im Video: Ein Krypto Update in Blockbuster-Länge - denn zu besprechen gibt's einiges: Während der Bitcoin dank Tesla & Co ein Allzeithoch nach dem andern markiert, boomt in dessen Schatten das Ethereum-Ökosystem. Außerdem beleuchten Markus Miller und Richy die Top 10 der weltweiten Kryptobörsen, aktuelle Neuigkeiten bei IOTA und dasThema Cybersecurity. 00:00 ? Bitcoin-Rekord dank Tesla & Co? 08:31 ? Krypto-Pläne bei Amazon, VISA & Mastercard 19:24 ? CO2-Fußabdruck des Bitcoin 24:14 ? Ethereum & DeFi boomen 31:17 ? Krypto-Strategie für jede Bank? 40:10 ? Warnung vor Dauerwarnern! 50:01 ? Krypto-Risikomanagement: Hodl & Hedge 54:08 ? Top 10 Kryptobörsen & BNB-Coin 01:06:29 ? IOTA dank Dell & Intel im Aufwind? 01:17:18 ? Cybersecurity: Angst vor Hackerangriffen? 01:27:16 ? Digitalisierung: Cloud-Nutzung steigt ? Bitte beachte unsere rechtlichen Hinweise und die Angaben zu möglichen Interessenskonflikten: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/legal/disclaimer-video-und-textbeitraege/