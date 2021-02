Ein Jahr ist es her, als am 8. März die Frauen aufmarschierten in Madrid. Eine lila Welle, angereist aus dem ganzen Land, rollte über die Hauptstadt, die damals bereits Hunderte von Menschen mit dem Coronavirus mit sich zog. Ich war selbst dabei, leichtsinnig, unwissend und voller Lebensfreude, einfach dabei zu sein, während Italien bereits Covid-19-Tote ...

Den vollständigen Artikel lesen ...