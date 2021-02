DJ ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Markit: US-Wirtschaft gewinnt im Februar leicht an Stärke

Das Aktivitätswachstum der US-Wirtschaft hat sich im Februar leicht beschleunigt. Der von IHS Markit erhobene Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - stieg auf 58,8 von 58,7 Punkten im Vormonat. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, unterhalb von 50 eine schrumpfende Wirtschaft. Der Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes ermäßigte sich auf 58,5 von 59,2 Punkten im Vormonat. Volkswirte hatten einen Stand von 59,0 erwartet. Der Index für den Service-Sektor legte zu auf 58,9 von 58,3 Punkten. Hier hatte die Prognose auf 58,0 gelautet.

Biden und Merkel wollen künftig eng zusammenarbeiten

Nach einer zunehmenden Entfremdung durch die vierjährige Amtszeit von Donald Trump haben Deutschland und USA sich zu einer deutlich stärkeren Zusammenarbeit bekannt und ihrer gemeinsamen Wertebasis versichert. "Amerika ist zurück. Das transatlantische Bündnis ist zurück", sagte US-Präsident Joe Biden bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) antwortete, Deutschland stehe für ein neues Kapitel der transatlantischen Partnerschaft bereit. Zwar werde es nicht immer Interessengleichheit zwischen beiden Seiten geben, betonte Merkel. Doch mit Blick auf die demokratischen Werte gebe es "ein breites, gutes gemeinsames Fundament".

USA sind wieder Teil des Pariser Klimaabkommens

Die USA sind seit Freitag wieder offiziell ein Vertragsstaat des Pariser Klimaabkommens. "Die wahren Bedrohungen durch den Klimawandel anzugehen und auf unsere Wissenschaftler zu hören steht im Zentrum unserer Innen- und Außenpolitik", erklärte US-Außenminister Antony Blinken. Damit sind nun wieder fast alle Länder der Welt an dem Abkommen beteiligt.

Deutschland gibt international weitere 1,5 Mrd Euro zur Corona-Bekämpfung

Deutschland leistet einen zusätzlichen Beitrag in Höhe von 1,5 Milliarden Euro zum internationalen Kampf gegen Covid-19. Das gaben Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) nach einer Konferenz der Staats- und Regierungschefs der Gruppe der sieben führenden Industrieländer (G7) bekannt. Merkel sagte, Deutschland sei damit insgesamt "der größte Geber" für die internationale Impfinitiative, dann kämen die USA und dann Großbritannien.

Söder erwartet bis Mitte März Entscheidung über Osterurlaub

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) erwartet bis spätestens Mitte März eine Entscheidung, ob in diesem Jahr Reisen zur Osterzeit möglich sind. "Der Osterurlaub entscheidet sich in den nächsten drei Wochen", sagte Söder in München im Anschluss an ein Gespräch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel, Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (beide CDU) sowie bayerischen Landräten und Oberbürgermeistern.

Deutscher Osthandel verzeichnet starke Erholung zum Jahresende

Die Corona-Krise hat 2020 zu deutlichen Einbußen im deutschen Osthandel geführt. Gegen Jahresende zeigte der deutsche Außenhandel mit Mittel- und Osteuropa aber starke Erholungstendenzen, so der Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft. Nach den durch ihn ausgewerteten Zahlen des Statistischen Bundesamts für das Gesamtjahr 2020 sei der deutsche Handel mit den 29 Partnerländern des Ost-Ausschusses um fast 39 Milliarden oder 8,4 Prozent auf 423 Milliarden Euro zurückgegangen.

Merkel will digitale Bildung voranbringen

Die Bundesregierung will angesichts der Erfahrungen in der Corona-Krise deutliche Fortschritte bei digitalen Lerninhalten und digitaler Bildung mit einer neuen Initiative voranbringen. Bundeskanzlerin Angela Merkel und Forschungsministerin Anja Karliczek (beide CDU) sowie Digitalisierungs-Staatsministerin Dorothee Bär (CSU) wollten dazu am Montag bei einer Auftaktveranstaltung der "Initiative digitale Bildung" mit Experten über Perspektiven und Anforderungen an die Bildung in einer digitalen Welt reden, gab Regierungssprecher Steffen Seibert bei einer Pressekonferenz in Berlin bekannt.

Kampagne fordert Verzicht auf Mieterhöhungen für sechs Jahre

Einen Verzicht auf Mieterhöhungen für sechs Jahre verlangt ein breites Aktionsbündnis im Rahmen der Kampagne "Mietenstopp! Denn dein Zuhause steht auf dem Spiel". Die Initiatoren begründeten ihre Forderungen zum einen generell mit der weiter angespannten Lage auf dem Wohnungsmarkt. Sie verwiesen aber auch auf Einkommensverluste für viele Menschen in der Corona-Krise.

EU-Außenminister wollen neue Russland-Sanktionen auf den Weg bringen

Die EU-Außenminister wollen am Montag neue Sanktionen gegen Russland angesichts des Vorgehens gegen den Kreml-Kritiker Alexej Nawalny und seine Unterstützer auf den Weg bringen. Wie mehrere Diplomaten übereinstimmend sagen, wird ein politischer Grundsatzbeschluss der Minister bei ihrem Treffen in Brüssel dazu erwartet. Konkrete Vorschläge sollen laut einem hochrangigen EU-Vertreter aber erst danach ausgearbeitet werden.

G7: 2021 soll "Wendepunkt für den Multilateralismus" werden

Die G7-Staaten wollen ein neues Kapitel in der internationalen Zusammenarbeit aufschlagen. 2021 solle ein "Wendepunkt für den Multilateralismus" werden, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung, welche die Staats- und Regierungschefs der sieben führenden Industriestaaten zum Abschluss ihres digitalen Gipfels veröffentlichten. Es handelte sich um die ersten Beratungen der G7 seit dem Amtsantritt von Joe Biden als US-Präsident.

Bündnis Cepi kündigt Entwicklung von Universal-Impfstoff gegen Coronaviren an

Das internationale Bündnis zur Impfstoffforschung (Cepi) hat die globale Entwicklung eines Universal-Impfstoffs gegen alle Coronaviren angekündigt. "Cepi beginnt in Kürze mit der Entwicklung von Pan-Coronavirus-Impfstoffen, die gegen alle Coronaviren schützen sollen, nicht nur gegen Covid-19", sagte Cepi-Chef Richard Hatchett der Welt. Es gebe weltweit rund 25 Virusfamilien, von denen bekannt sei, dass sie Infektionen beim Menschen verursachten. Gegen diese Erreger gebe es nur wenige Impfstoffe, obwohl sie eine "erhebliche pandemische Bedrohung" darstellen.

