Das ist sicherlich enttäuschend: Wegen der schwierigen Geschäftslage sollen die Aktionäre von Continental für das Corona-Jahr 2020 keine Dividende erhalten. Der Autozulieferer und Reifenhersteller erwartet für das abgelaufene Geschäftsjahr einen Verlust. Daher werde man der Ende April anstehenden Hauptversammlung den Verzicht auf eine Ausschüttung vorschlagen, hieß es am Freitagabend vom DAX-Konzern in Hannover. In einer ersten Kursreaktion verliert die Aktie auf der Handelsplattform Tradegate mehr ...

