Mit einem Endspurt haben sich die deutschen Aktien heute ins Wochenende verabschiedet. Neben positiven Quartalszahlen beflügelten auch Konjunkturdaten den Aktienmarkt. Zur Schlussglocke stand der DAX heute 106 Punkte bzw. 0,77 % höher bei 13.993 Punkten.In New York kratzte der Dow Jones bereits ganz knapp an seinem Allzeithoch von 31.643,70 Punkten und liegt derzeit mit 79 Punkten bzw. 0,26 % im Plus bei 31.576 Punkten.Im DAX hatte heute vor allem Infineon (DE0006231004) Rückenwind, die 3,95 % auf 39,90 Euro zulegten, nachdem in den USA der Chip-Produzent Applied Materials (US0382221051) einen positiven Ausblick gegeben hatte und aktuell 6,07 % auf 120,51 Dollar zulegt. Das Unternehmen hatte mitgeteilt, dass man im laufenden Quartal mit einem Umsatzwachstum rechnet, der über den Prognosen der Analysten liegt. Im Windschatten der Amerikaner segeln auch Aixtron (DE000A0WMPJ6), die 7,77 % auf 17,96 Euro zulegen können.

