Die Finanzaufsicht will den Jahresabschluss des weltgrößten Kalisalz- und Pottasche-Produzenten, K+S (DE000KSAG888), aus dem Jahr 2019 nun überprüfen. Daraufhin erlitt die Aktie am gestrigen Donnerstag einen Absturz von über 15 %.Man fragt sich, was die Finanzaufsichtsbehörde veranlasst hat, jetzt den Jahresabschluss des MDAX-Konzerns aus dem Jahre 2019 zu überprüfen. Nach der kürzlichen Wirecard-Pleite, bei der es harsche Kritik an der BaFin regnete, scheint dies wie ein Wiedergutmachungsversuch.Grund für die Sonderüberprüfung des Jahresabschlusses soll sein, dass einige Abschreibungen des Konzerns, die aufgrund des Düngerpreisverfalls erfolgten, womöglich zu niedrig sowie teilweise sogar verspätet ausfielen. Man geht hier daher nun von möglichen notwendigen Korrekturen im Milliarden-Bereich aus.

Den vollständigen Artikel lesen ...