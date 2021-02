Die ExOne Company (Nasdaq: XONE), der weltweit führende Anbieter von industriellen Sand- und Metall-3D-Druckern mit Binder-Jetting-Technologie, hat heute die Markteinführung des Druckers ExOne Metal Designlab sowie des erweiterten X1F-Sinterofens im Rahmen seiner exklusiven Partnerschaft mit Rapidia bekannt gegeben. Rapidia ist ein von Dan Gelbart gegründetes Technologieunternehmen aus Vancouver, Kanada.

The ExOne Metal Designlab and X1F advanced furnace, offered through an exclusive partnership with Rapidia, is a complete metal 3D printing system using technology that will now be marketed and sold exclusively by ExOne. The original two-step method of 3D printing and sintering water-bound metal parts, first revealed by Rapidia in 2019, delivers proven Print Today, Parts Tomorrow performance. (Photo: Business Wire)