von Andreas Hohenadl, Euro am Sonntag Der Spuk bei Silber scheint vorüber." Diese Einschätzung verkündeten die Analysten der Commerzbank am Mittwochmorgen. Am Tag zuvor stürzte der Preis des Edelmetalls um mehr als acht Prozent ab. Noch zu Wochenbeginn notierte der kleine Bruder des Goldes ...

Den vollständigen Artikel lesen ...