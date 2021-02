Walt Disney: Kursverdopplung in Sicht?

Walt Disney (WKN: 855686 / ISIN: US2546871060) hat es aufgrund von COVID-19 in seinem Geschäft mit Vergnügungsparks und auch an den Kinokassen nicht leicht. Dafür boomt der Bereich Online-Streaming dank Disney+ in Zeiten von Quarantäne und Lockdowns umso mehr.

Maßgeblichen Einfluss auf das überraschend gute Ergebnis hatte das Streaming-Geschäft um den Online-Videodienst Disney+. Im abgeschlossenen Geschäftsquartal wurden hier über 21 Millionen Abo-Kunden hinzugewonnen.

Bildquelle: Pixabay / cordulaaa

Netflix auf der Spur

Anfang Januar 2021 verzeichnete der im November 2019 gestartete Dienst damit insgesamt bereits 95 Millionen zahlende Kunden. Zum Vergleich: Der Streaming-Marktführer Netflix (WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061) verbuchte zuletzt zwar 204 Millionen Abonnenten, ist aber auch schon viel länger im Geschäft und in viel mehr Ländern vertreten.

