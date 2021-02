Neue Anleihe-Emissionen in der Kalenderwoche 7 (15.02. bis 19.02.2021) - zum einen begibt die Agri Resources Group S.A. eine neue Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A287088) im Volumen von bis zu 50 Mio. Euro. Die fünfjährige Anleihe 2021/26 soll dabei jährlich mit 8,00 % p.a. verzinst werden. Neben einem öffentlichen Angebot gibt es ein freiwilliges Umtauschangebot an Inhaber der Agri Resources-Anleihe 2016/21 sowie eine Privatplatzierung bei institutionellen Investoren. Die neue Agri Resources-Anleihe wird als Sustainability Bond (Anleihe mit Nachhaltigkeitscharakter) gemäß der Definition der International Capital Markets Association (ICMA) eingestuft, da die Anleihemittel für "grüne" und soziale Projekte verwendet werden. Das öffentliche Zeichnungsangebot findet vom 24. Februar bis zum 10. März 2021 über die Zeichnungsfunktionalität "Direct Place" der Börse Frankfurt statt.

Des Weiteren begibt die RAMFORT GmbH eine nicht nachrangige und besicherte Mittelstandsanleihe mit einem Volumen von bis zu 10 Mio. Euro. Die Immobilien-Anleihe hat eine fünfjährige Laufzeit vom 15.03.2021 bis 15.03.2026 und ist mit einem Zinskupon in Höhe von 6,75% p.a. ausgestattet. Die Zeichnungsphase der ersten RAMFORT-Unternehmensanleihe hat bereits begonnen, sie endet am 11. März 2021. In einem aktuellen Anleihen-Barometer haben die Analysten der ...

