In der "5 Dinge, ohne die ich nicht arbeiten kann"-Serie fragen wir Managerinnen und Manager, worauf sie im Job nicht verzichten können. Heute zu Gast: Tobias Haupt von der DFB-Akademie. Seit Oktober 2018 leitet Tobias Haupt die Akademie des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Der studierte Sportmanager und Wirtschaftswissenschaftler ist inhaltlicher Wegbereiter fu¨r die Trainerinnen und Trainer, Spielerinnen und Spieler sowie Expertinnen und Experten der deutschen Nationalmannschaften. In dem Kompetenzzentrum arbeitet er gemeinsam mit den Top-Entscheidern an der Zukunft des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...