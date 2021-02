Anschnallen und bereit machen für 8 Aktien im Schnelltest. Bernecker-Experte Oliver Kantimm ("Der Aktionärsbrief") sortierte im Gespräch mit Michael Hüsgen (Bernecker TV) im Gespräch vom 18.02.2021 mal wieder 8 Titel ein. Dieses Video enthält Einblicke in das Gespräch. Routenplan der Sendung:



++ TUI - Leiser Hoffnungsschimmer

++ Socket Mobile - Heißes Eisen, nicht ohne Reiz!

++ Futu Holdings - Traummarge, aber …

++ AFC Energy - Wachstumsturbo mit roten Zahlen?

++ Alteryx - KI-Spezialist mit reichlich Schwankungsbreite im Kurs

++ China Molybdenum - gelingt das Break?

++ LPKF Laser & Electronics - Konsolidierungsfantasie in der Branche

++ Barrick Gold - Unspektakulär, aber solide





