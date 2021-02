Tesla-Chef Elon Musk hat erneut einen interessanten Tweet abgesetzt und dem Bitcoin geholfen, tatsächlich über die 50.000 Dollar zu steigen. Eine Rallye, die der im Krypto-Space gut vernetzte Christopher Obereder im Gespräch mit uns vorhergesagt hatte. Nun haben wir erneut nachgefragt: Wie geht es weiter?Fluch und Segen zugleich: "Es kommen sehr, sehr viele neue Leute in den Markt." Krypto-Apps seien in den Toplisten der Charts, was auf viel Mainstream-Hype hinweise. Der Markt laufe kurzfristig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...