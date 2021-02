Obwohl die Aktie der Berliner Softwareschmiede PSI (ISIN: DE000A0Z1JH9; WKN: A0Z1JH) noch nicht wirklich von der Anlegereuphorie im Technologiesegment erfasst wurde, tendiert auch sie bereits seit März 2000 in einem nahezu stetigen Aufwärtstrend. Mittelfristig bestehen allerdings beste Chancen, dass der Anteilschein noch von wesentlich breiteren Anlegerschichten entdeckt wird und somit etwas stärker in den Vordergrund rückt, da die Berliner Firma äusserst zukunftsträchtige IT-Lösungen anbietet, die im Rahmen der Klimawende massiv an Bedeutung gewinnen sollten.Demnach ist PSI ein führender Entwickler von IT-Lösungen für die Leittechnik von Stromnetzen, womit sich der Transport der Elektrizität sowie die Verteilung der Energie effizienter managen lassen. Da die Stromproduktion mit dem zunehmenden Einsatz von Wind- und Solarenergie permanent schwankt und somit immer aufwendiger gesteuert werden muss, um die Gefahr von Netzausfällen zu minimieren oder sogar ganz auszuschliessen, sollte die PSI-Software zunehmend an Bedeutung gewinnen. Ferner bietet auch der zunehmende Einsatz der Elektromobilität beste Möglichkeiten für PSI Software, wobei die Firma zuletzt Aufträge von bedeutenden ÖPNV-Unternehmen, wie den Berliner Verkehrsbetrieben, zur Steuerung der E-Busflotte ergattern konnten.

