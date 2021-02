DJ PTA-Adhoc: Weng Fine Art AG: Nachsteuergewinn des Weng-Fine-Art-Konzerns im Geschäftsjahr 2020 deutlich höher als erwartet

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Monheim am Rhein (pta001/20.02.2021/14:55) - Nach vorläufigen Zahlen hat sich der Nachsteuergewinn des Weng-Fine-Art-Konzerns im Geschäftsjahr 2020 auf mehr als 5,3 Mio. EUR (Vorjahr: 1,75 Mio. EUR) erhöht und damit mehr als verdreifacht. Er liegt somit auch deutlich oberhalb der zuletzt gemeldeten Prognose von mindestens 4,5 Mio. EUR. Die Aufdeckung von stillen Reserven durch die Ausschüttung von Aktien der ArtXX AG an die Aktionäre der Weng Fine Art AG hat hierzu gut 3 Mio. EUR beigetragen (2019 wurden 0,7 Mio. EUR stille Reserven aufgedeckt). Auch operativ hat sich das Geschäft der Gruppe deutlich besser entwickelt als angesichts der Belastungen durch die Pandemie erwartet werden konnte. Der Warenumsatz im Konzern betrug in 2020 etwa 10,3 Mio. EUR (Vorjahr: 7,4 Mio. EUR), was einer Steigerung von 39 % entspricht. Dagegen hat der Welt-Kunstmarkt nach Ermittlungen des Kunst-Datenportals Artnet AG im Jahr 2020 etwa 30 % Volumen verloren. Zu der Entwicklung der WFA-Gruppe haben gleichermaßen das in der ArtXX AG (Weng Contemporary) gebündelte E-Commerce-Geschäft sowie das B2B-Handelsgeschäft beigetragen. Die detaillierten Zahlen der ArtXX AG und der Weng Fine Art AG sowie der Gruppe werden voraussichtlich im Laufe des März 2021 bekanntgegeben werden (siehe: https:// wengfineart.com/investor-relations/finanzkalender ).

Rüdiger K. Weng Vorstand Weng Fine Art AG Rheinpromenade 8 40789 Monheim am Rhein Tel.: 49 (0)2173 690 8700 www.wengfineart.com

