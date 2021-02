20.02.2021 - Andy Marsh, CEO von Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020) lieferte in den letzten Monaten,was der Markt liebt: Grosse Projekte, Guidanceerhöhungen und erfolgreiche Kapitalerhöhungen - ausgedrückt in extrem gestiegenen Aktienkursen. Und nachdem seit letzter Woche mit Acciona ein weiterer Grosskonzern nach SK Group und Renault mit einem Milliarden-Joint Venture dauerhaft Plug Powers Position im Wasserstoffmarkt festigt, gibt es noch eine andere Lösung: Wir berichteten am 12.02.2021 darüber, dass es Ballard Power gelang den Lieferanten und Geschäftspartners Plug Powers, die Chart Industries, ...

