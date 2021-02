Ein leichtes Minus von 0,4 Prozent standen in dieser Woche zu Buche. Immerhin kam die 14.000 wieder ins Spiel und weitere Verluste wurden vermieden. Was leite ich daraus für die neue Woche ab? Rückschau auf den DAX in der KW07/2021 Rückblickend auf die Vorwoche stelle ich hier den 2 Wochenchart DAX rein. Auch mit Bezug auf die Weltmärkte und die Impulse aus Amerika, konnte DAX die 14.000 Punkte Marke auch letzte Woche nicht verteitigen. Somit besteht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...