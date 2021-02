* Moderne Zentralbanker sind Wohlstandsvernichter* Unterbewertet, ausgebombt und extrem unpopulär - Profitieren Sie von der Rohstoffhausse* Wie lukrativ dieser Markt ist, hat wohl auch der Value-Investor Warren Buffett erkannt* Die nächste Aufwärtswelle der Gold- und Silberhausse steht bevor* Was machen eigentlich ... meine Steuergroschen?* Zweckwidrige Verwendung von Fraktionsgeldern

Liebe Leser,



im Jahr 2020 haben die Zentralbanker die Geldmenge M2 in der Eurozone um 10% erhöht und in den USA sogar um rekordverdächtige 26%. Noch sind die offiziellen Inflationsraten, mit denen die Geldentwertung gemessen werden soll, niedrig. Aber sie steigen jetzt schon, und aufgrund des hohen Geldmengenwachstums werden sie mit sehr großer Wahrscheinlichkeit bald sehr viel höher sein.



Früher setzten Ökonomen die Geldentwertung sinnvollerweise einfach mit dem Geldmengenwachstum gleich. Nach dieser Methode würde die Inflation also bereits 10% in Europa und 26% in den USA betragen. Ich bin der festen Überzeugung, dass mit dieser Methode das tatsächliche Geschehen wesentlich besser abgebildet wird als mit der Messung der Preisveränderung dubioser Warenkörbe. Diese sind beliebig manipulierbar, und wichtige Bereiche des täglichen Bedarfs kommen in ihnen kaum oder überhaupt nicht vor.

