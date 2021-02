Bei der Aktie des Softwareanbieters Palantir kam es nach der Veröffentlichung der Q4-Zahlen am vergangenen Dienstag zur Korrektur. Dieser Abverkauf währte jedoch nicht lange, am Freitag präsentierten sich die Anleger wieder in bester Laune und ließen das Papier wieder knapp zehn Prozent steigen. Doch ist die Aktie jetzt ein Kauf?An den Quartalsergebnissen von Palantir am Dienstag gab es kaum was auszusetzen. Dennoch führten diese zu Gewinnmitnahmen. Zudem verunsicherte das Ende der Lockup-Periode ...

Den vollständigen Artikel lesen ...