Die FIRE-Bewegung (Financial Independence, Retire Early) ist meiner Einschätzung nach eine der besten Bewegungen, die im letzten Jahrzehnt an Zugkraft gewonnen haben. FIRE-Anhänger lehnen den Gedanken ab, die nächsten 30 Jahre mindestens acht Stunden am Tag in einem Büro zu verbringen. Stattdessen finden sie Wege, so schnell wie möglich einen Großteil ihres Einkommens zu verdienen, zu sparen und zu investieren, um finanziell unabhängig zu werden. Das Endziel ist es, die finanziellen Möglichkeiten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...