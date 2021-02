Warren Buffett hat über seine Holding Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2) im vierten Quartal 2020 verstärkt in Chevron (WKN: 852552)-Aktien investiert. Aber warum setzt er ausgerechnet auf den Ölsektor und welche Argumente sprechen jetzt für den Wert? Chevron-Aktie als Value Investment Warren Buffett ist ein Value-Investor der Ben-Graham-Schule. Ein Unternehmen kann noch so toll sein, er würde es nicht kaufen, wenn es seiner Meinung nach überbewertet ist. Andersherum kommen für einen Kauf nur fair ...

Den vollständigen Artikel lesen ...