Mir ist kürzlich eine Skizze aus dem Jahr 2001 in die Hände gefallen. Damals hatte ich versucht, die großen langfristigen technologischen Megatrends samt passender Aktien zu identifizieren. Beim ersten Teil war ich - wie ich finde - erstaunlich erfolgreich. Aber beim zweiten? Das war total daneben - und daraus können wir gerade heute einiges lernen. Wie 2001 die Zukunft aussah Vieles von dem, was heute groß und mächtig ist, hatte ich in meiner Skizze als Megatrend drin: Wasserstoff, erneuerbare ...

