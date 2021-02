Seit dem Einsetzen der Coronakrise gibt es die Aktie von Borussia Dortmund (WKN: 549309) wieder so billig wie 2016. Das riecht mittlerweile nach einer Einstiegschance. Lies hier, was jetzt für ein Investment in die BVB-Aktie spricht und was dagegen. BVB-Faktor Nr. 1: Erling Haaland Im Revierderby hat Haaland erneut zweimal zugeschlagen, einschließlich eines spektakulären Seitfallziehers. Haaland schießt Tore mit einer Frequenz wie Lewandowski, aber nicht mit dessen betont kühler Effizienz, sondern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...