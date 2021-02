Shop Apotheke - Pullback als Einstiegschance in die Aktie der Online-Apotheke nutzen!

Pullback Trading-Strategie

Symbol: SAE ISIN: NL0012044747









Rückblick: Shop Apotheke zählt zu den führenden europäischen Online-Apotheken. Die Gruppe vertreibt hauptsächlich rezeptfreie Arzneimittel sowie apothekenübliche Schönheits- und Pflegeprodukte. In diesem Zusammenhang bietet Shop Apotheke auch umfassende Informationen zu Medikamenten, ihrer Anwendung sowie zu Neben- und Wechselwirkungen. Auf eine längere Seitwärtsphase folgte ein steiler Anstieg der Aktie.

Meinung: Der Medikamentenmarkt ist groß, aber online immer noch wenig durchdrungen. Unternehmen, wie der Apothekenkette, spielt nicht nur die Pandemie in die Hände, sie sind auch strukturelle Gewinner. Die Umsätze im europäischen Online-Handel dürften sich im Zeitrahmen von 2020 bis 2025 verdoppeln und somit für weiteres Wachstum sorgen. Aktuell sehen wir bei der Aktie eine Korrektur des steilen Anstiegs, die bis an den EMA-20 führte. Wenn die Unterstützung des gleitenden Durchschnitts hält, ist mit einem Rebound und einer weiter anhaltenden Aufwärtsbewegung zu rechnen. Sollten wir allerdings tiefere Kurse sehen, wäre das Setup negiert und es dürfte in Richtung EMA-50 gehen.

Chart vom 19.02.2021 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 225 EUR







Setup: Wenn der Kurs über die Kerze von Freitag steigt, kann man einen Long-Trade eröffnen, der sich unter dem EMA-20 absichern lassen würde. Sollte die Aktie vor dem Breakout noch 1-2 Tage über die Zeitachse korrigieren, bekämen wir ein noch attraktiveres Setup.

Meine Meinung zu Shop Apotheke ist bullisch

Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell keine Positionen in SAE

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter folgendem Link abrufen können [Link]