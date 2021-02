von Christoph Platt, Euro am Sonntag So gut wie jeder kennt seine Hits. Evergreens wie "Schöne Maid" von Tony Marshall oder "Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben" von Jürgen Marcus gehören genauso dazu wie "Looking for freedom" von David Hasselhoff. Auch in Amerika war Jack White als ...

Den vollständigen Artikel lesen ...