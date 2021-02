Robinhood aktualisiert regelmäßig seine Rangliste mit den am häufigsten gehaltenen Aktien auf der Plattform. Dabei haben sich unter Robinhoods Top 10-Aktien in der jüngsten Vergangenheit einige fragwürdige Papiere gemischt.? Reddit-Rally sorgt für Furore? Vier neue Aktien in Robinhoods Top 10-Aktien? Große Namen werden von den Top-Platzierungen verdrängtDas Reddit-Forum WallStreetBets sorgte in den vergangenen Wochen für Furore. Im Kampf der Kleinanleger gegen die großen Hedgefonds ...

Den vollständigen Artikel lesen ...