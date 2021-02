Das Netzwerk des Lebensmitteldiscounters Lidl reicht mit weltweit über 11.200 Filialen, unter anderem in Großbritannien, Südeuropa und den USA, in über 32 Länder.? Vorläufergesellschaft 1858 gegründet ? Umfirmierung in Lidl & Schwarz KG im Jahr 1930 durch Josef Schwarz ? Weltweit rund 11.200 Filialen und 88.000 MitarbeiterDer deutsche Lebensmitteldiscounter Lidl ist ebenso wie Lebensmittelvollsortimenter Kaufland ein Tochterunternehmen der Schwarz Gruppe. Die Schwarz Gruppe ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...