Rivian will Tesla Konkurrenz machen. Zwar hat das Unternehmen noch keine Fahrzeuge ausgeliefert, holt nun aber zum Angriff aus: Dafür ist der E-Autobauer auch auf der Suche nach neuen Standorten und will unter anderem Amazon-Vans in Europa produzieren.? Rivian heftet sich an Teslas Fersen ? Deutschland als Standort im Blick ? Kommt nun endlich der Produktionsstart?Elektrofahrzeug-Sepzialist Rivian will für Platzhirsch Tesla zu ernst zu nehmender Konkurrenz werden und weitet seine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...