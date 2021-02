DJ TAGESVORSCHAU/Montag, 22. Februar

=== 07:40 DE/Dr. Hönle AG, Ergebnis 1Q, Gräfelfing 09:20 DE/Lakestar Spac I SE, Erstnotiz im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse *** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex Februar PROGNOSE: 90,1 zuvor: 90,1 Lagebeurteilung PROGNOSE: 88,6 zuvor: 89,2 Geschäftserwartungen PROGNOSE: 91,5 zuvor: 91,1 10:00 EU/Treffen Rat der Außenminister, Brüssel 10:00 EU/Videokonferenz Rat für Landwirtschaft und Fischerei 11:00 DE/Bundesregierung, Sitzung des Corona-Kabinetts, Berlin 11:30 DE/Bundestag, Finanzausschuss, öffentliche Anhörung zu Gesetzentwurf zur Änderung von Verbrauchsteuergesetzen, Berlin 12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht Februar 12:30 DE/Bundespräsident Steinmeier und WHO-Generaldirektor Tedros, PK nach Gespräch zur Impfinitiative Covax, Berlin 13:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel und Bundesbildungsministerin Karliczek, Teilnahme (virtuell) an der Auftakt- veranstaltung Jahr der digitalen Bildung 13:30 DE/Bundestag, Finanzausschuss, öffentliche Anhörung zum Dritten Corona-Steuerhilfegesetz, Berlin 14:00 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Januar *** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex Februar PROGNOSE: -6,0 Punkte zuvor: -7,5 Punkte *** 15:30 EU/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede bei der European Semester Conference, Brüssel *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 16:00 US/Index der Frühindikatoren Januar PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm 16:45 DE/BMWi-Staatssekretär Bareiß, Vortrag und Podiumsdiskussion (virtuell) zum Thema: "Strom für die europäische Klimaneutralität - Ausbau der Offshore- Windenergie in der Nordsee bis 2050" ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

