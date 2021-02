DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

ERGO - Die Versicherungsbranche hat das Thema Digitalisierung nach Ansicht von Experten zu lange unterschätzt und verdrängt. Das soll sich nun ändern. "Ergo will bis 2025 digital führend in der Versicherungsbranche sein, sowohl in Deutschland als auch in unseren internationalen Kernmärkten", sagte Ergo-Digitalchef Mark Klein dem Handelsblatt. "Dazu gehört auch, mittelfristig selbst zum Anbieter innovativer Technologien zu werden." Die neue Vorgabe der Munich-Re-Tochter ist auch eine Art Kampfansage an Marktführer Allianz. (Handelsblatt)

KARSTADT KAUFHOF - Die Entscheidung der Bundesregierung, Galeria Karstadt Kaufhof ein Darlehen in Höhe von 460 Millionen Euro zu gewähren, könnte nach Recherchen der Süddeutschen Zeitung europa- und bundesrechtlich heikel gewesen sein. Danach sollen nur Unternehmen Corona-Hilfen erhalten, die nicht schon Ende 2019 in Schwierigkeiten waren. Das könnte bei dem Warenhauskonzern jedoch der Fall gewesen sein. (SZ)

VOLKSWAGEN - Nicht nur fehlende Elektronikchips, auch knappe Batteriezellen bremsen nach Angaben des Volkswagen-Betriebsrats die Produktion der Hybrid-Modelle des neuen Golf 8. (FAZ)

ÖBB - ÖBB-Chef Andreas Matthä will die Österreichischen Bundesbahnen zum Marktführer bei den Nachtzügen ausbauen. Das Unternehmen betreibt in Mittel- und Westeuropa 19 Linien, in drei Jahren sollen es 26 sein. Der wichtigste Knotenpunkt ist Wien, danach kommt Zürich; von dort aus sollen die Verbindungen nach Hamburg und Berlin deutlich erweitert werden. (Handelsblatt)

