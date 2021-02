Medienmitteilung

SHL Telemedicine prüft Dual-Listing an zusätzlicher führender Börse in den USA oder an der Tel Aviv Stock Exchange

Die Initiative soll den Zugang der Investoren zu den internationalen Aktivitäten von SHL erweitern und die Strategie von SHL unterstützen, den Einsatz der SmartHeart-Technologie in den USA deutlich auszuweiten

Tel Aviv / Zürich, 22. Februar 2021- SHL Telemedicine Ltd. (SIX Swiss Exchange: SHLTN) ("SHL" oder das "Unternehmen"), ein führender Anbieter und Entwickler innovativer Telemedizinlösungen prüft ein Dual-Listing für den Handel an einer zusätzlichen Börse. Als Alternativen in Betracht gezogen wird die Kotierung an einer führenden Börse in den USA, welche als Zielmarkt des Unternehmens an Bedeutung gewinnen sollen, sowie an der Tel Aviv Stock Exchange.

SHL schreitet mit der Umsetzung der Strategie voran, den Verkauf der SmartHeart-Technologie in den USA deutlich auszuweiten. Der Plan für ein Dual-Listing an einer anderen Börse soll die Aktivitäten des Unternehmens auch internationalen Investoren zugänglich machen sowie die bestehende Investorenbasis erweitern.

Weitere Informationen

Elisabeth Wallimann, IRF, Telefon +41 43 244 81 41, shl@irf-reputation.ch

Über SHL Telemedicine

SHL Telemedicine Ltd. ist auf die Entwicklung und Vermarktung innovativer persönlicher Telemedizinsysteme spezialisiert und bietet umfassende Telemedizin-Lösungen inklusive Call-Center-Dienste, mit Fokus auf kardiovaskulären und verwandten Krankheiten, für Personen und Unternehmen im Gesundheitswesen an. SHL Telemedizin bietet seine Dienstleistungen und persönlichen telemedizinischen Geräte für Abonnenten an, die Telefon- und Internet-Kommunikationstechnologie nutzen. SHL ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (SHLTN, ISIN: IL0010855885, Security No.: 1128957). Weitere Informationen unter www.shl-telemedicine.com.

Some of the information contained in this press release contains forward-looking statements. Readers are cautioned that any such forward-looking statements are not guarantees of future performance and involve risks and uncertainties, and that actual results may differ materially from those in the forward-looking statements as a result of various factors. SHL Telemedicine undertakes no obligation to publicly update or revise any forward-looking statements.