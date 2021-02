DGAP-News: iFunded by iEstate GmbH / Schlagwort(e): Börsengang/Immobilien

KlickOwn und iFunded gehen zusammen an die Börse



22.02.2021 / 07:30

KlickOwn und iFunded gehen zusammen an die Börse

- Gesellschafter bringen erstes Crowdfunding Unternehmen an die Börse

- KlickOwn AG und iEstate GmbH werden in die Investunity AG (SPAC) eingebracht

- Nikolai von Imhof als Vorstandsvorsitzender der neuen Gesellschaft berufen

- Heuking Kühn Lüer Wojtek und Bankhaus M.M. Warburg & CO begleiten

Berlin, den 22. Februar 2021 - Die Finanzierungsplattform iFunded setzt den im vergangenen Jahr eingeschlagenen Wachstumskurs fort und schließt sich nach dynamischer Umsatzsteigerung im Jahr 2020 mit der KlickOwn AG zusammen. Nachdem im vergangenen Jahr das Finanzierungsvolumen größer war als in den gesamten 4,5 Jahren zuvor, hat iFunded nun einen passenden Partner mit Know-how in der Tokenisierung gefunden. "Bei gleichem Anspruch an die Produktqualität ergänzen sich die beiden Unternehmen in ihrer technologischen Kompetenz und erreichen gemeinsam eine im aktuellen Marktumfeld signifikante Größe und eine hervorragende Vernetzung in der Branche", sagt Nikolai von Imhof, Geschäftsführer der iEstate GmbH. "Durch den renommierten Gesellschafterkreis ist es uns möglich, die qualitativ besten Projekte zu akquirieren. Das Netzwerk öffnet uns im Markt der Immobilienfinanzierung eine Vielzahl an Türen."

KlickOwn ist eine Gründung von Alexander Braune, Wladimir Huber, Philip Moffat und Frank Kewitz. Im Gesellschafterkreis befinden sich namenhafte Investoren aus der Branche wie Rolf Elgeti, Einar Skjerven und Netfonds AG. Den Aufsichtsrat der neuen börsennotierten AG besetzen neben Herrn Kewitz, Einar Skjerven, Mitgründer von iFunded, und Matthias Moser, ehemaliger Deutschland-CEO der Fortress Investment Group.

Als Vorstandsvorsitzender der Investunity AG wird bis zum 31. Dezember 2022 Nikolai von Imhof berufen. Herr von Imhof hat iFunded im vergangenen Jahr als CEO skaliert und konkurrenzfähig gemacht und im Anschluss die Fusion sowie die Einbringung in die Special Purpose Akquisition Company vorangetrieben. Zuvor war er bei der Berlin Hyp AG in den Bereichen Immobilienfinanzierung und Unternehmensstrategie tätig.

Die Transaktion wurde rechtlich von einem Team um Dr. Thorsten Kuthe von der Kanzlei Heuking Kühn Lüer Wojtek begleitet, der die Gesellschaft auch bei den nächsten Schritten beratend unterstützen wird. René Parmantier, Vorstandsvorsitzender der Corestate Capital Holding, hat als Senior Advisor den SPAC Deal eingeleitet. Der Reverse IPO wird von M.M. Warburg & CO begleitet.

"Für das zweite Quartal 2021 streben wir gemeinsam ein Finanzierungsvolumen von 2.5 Mio. Euro pro Woche an, wobei wir weiterhin auf die Finanzierung von risikoarmen Projekten aus unserem Partnernetzwerk fokussiert bleiben", sagt Alexander Braune, Vorstand KlickOwn AG. "Dank strenger Investitionskriterien und intensiver Prüfungen haben wir bislang alle Projekte erfolgreich zurückgezahlt."



Über iFunded

iFunded ist eine in Berlin ansässige, digitale Immobilien-Investment-Plattform, die durch den Einsatz modernster Blockchain-Technologie globale Immobilieninvestments für institutionelle & private Investoren leicht zugänglich, einfach, transparent und erschwinglich macht. Die iEstate GmbH, die Betreiberin der Plattform www.ifunded.de, wurde 2015 gegründet und wird von einem führenden deutschen Venture-Capital-Unternehmen, Creathor Ventures, unterstützt. iFunded hat kürzlich in einer Kapitalrunde 4 Mio. Euro eingeworben.

Die iEstate GmbH, als Betreiberin der Online-Finanzierungsplattform iFunded, verfügt über eine Erlaubnis als Finanzanlagenvermittler gemäß § 34f Absatz 1 Nr. 1-3 GewO sowie § 34c GewO. Die iEstate Securities GmbH, Berlin, als Nutzerin der Online-Finanzierungsplattform iFunded, handelt bei der Anlagevermittlung von Wertpapieren als "vertraglich gebundener Vermittler" im Sinne des § 2 Abs. 10 Kreditwesengesetz und wird dabei ausschließlich im Namen, für Rechnung und unter der Haftung der NFS Netfonds Financial Service GmbH, Hamburg, tätig.



Über KlickOwn

Die KlickOwn Immobilien AG (ehemals KlickOwn AG) ist ein PropTech Unternehmen mit Sitz in Berlin, das im Juni 2019 gegründet wurde und eine Online-Plattform für digitale, Blockchain-basierte Immobilienanlagen betreibt. KlickOwn ermöglicht es jedem Anleger vollständig digital und ohne Gebühren in attraktive Bestandsimmobilien im Wohnsegment zu investieren.