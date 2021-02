Spekulative Marktakteure haben laut aktuellem Commitments of Traders-Report der US-Aufsichtsbehörde ihren Optimismus stark zurückgefahren.Beim allgemeinen Interesse an Gold-Futures gab es zum sechsten Mal in Folge negative Vorzeichen zu vermelden. So hat sich in der Woche zum 16. Februar die Anzahl offener Kontrakte (Open Interest) von 506.700 auf 503.000 Kontrakte (-0,7 Prozent) den niedrigsten Wert seit Mitte Juni ermäßigt. Bei der kumulierten Netto-Long-Position (optimistische Markterwartung) ...

