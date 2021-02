DJ PTA-News: 4basebio AG: Umsetzung der Zusammenlegung von Aktien der 4basebio AG

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Heidelberg (pta006/22.02.2021/07:30) - Die 4basebio AG gibt weitere Einzelheiten zur bevorstehenden Zusammenlegung von Aktien bekannt. Die außerordentliche Hauptversammlung der 4basebio AG hat am 3. November 2020 beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 51.733.386,00 eingeteilt in 51.733.386 auf den Inhaber lautende Stückaktien, um EUR 45.985.232,00 auf EUR 5.748.154,00 herabzusetzen. Das Grundkapital der Gesellschaft wird nach den Vorschriften über die ordentliche Kapitalherabsetzung nach §§ 222 ff. AktG von EUR 51.733.386,00 um EUR 45.985.232,00 auf EUR 5.748.154,00 im Verhältnis 9:1 (in Worten: neun zu eins) zum Zwecke der Einstellung des Herabsetzungsbetrags in die freie Kapitalrücklage gemäß § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB herabgesetzt. Eine Ausschüttung an die Aktionäre erfolgt nicht.

Die Kapitalherabsetzung wird in der Weise durchgeführt, dass jeweils neun auf den Namen lautende Stückaktien zu einer auf den Namen lautenden Stückaktie zusammengelegt werden. Für etwaige Spitzen, die dadurch entstehen, dass ein Aktionär eine nicht im Zusammenlegungsverhältnis von neun zu eins teilbare Anzahl von Stückaktien hält, werden in Abstimmung mit den Depotbanken Vorkehrungen getroffen, um diese mit anderen Spitzen zusammenzulegen und für Rechnung der Beteiligten zu verwerten. Mit der Eintragung des Hauptversammlungsbeschlusses in das Handelsregister des Amtsgerichts Mannheim unter HRB 33 5706 am 28. Januar 2021 sind die Kapitalherabsetzung und die entsprechende Satzungsänderung wirksam geworden. Seitdem ist das Grundkapital der Gesellschaft wirksam herabgesetzt und in Höhe von nunmehr EUR 5.748.154,00 in 5.748.154 auf den Namen lautende Stückaktien eingeteilt.

Zur Durchführung der Kapitalherabsetzung werden nach dem Stand vom 02. März 2021 (Record-date) die alten Aktien von den Depotbanken im Verhältnis 9: 1 zusammengelegt. Für je neun (9) auf den Namen lautende Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 je Stückaktie erhalten die Aktionäre der 4basebio AG eine (1) neue konvertierte nennwertlose, auf den Namen lautende Stückaktie mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von jeweils EUR 1,00 (ISIN DE000A3H3L44 / WKN A3H 3L4).

Soweit ein Aktionär einen nicht durch neun (9) teilbaren Bestand an Aktien hält, werden ihm Aktienspitzen bzw. Teilrechte (ISIN DE000A3H3LP3 / WKN A3H 3LP) eingebucht. Eine Arrondierung zu Vollrechten (sog. Spitzenregulierung) setzt einen entsprechenden Kauf- oder Verkaufsantrag voraus. Die konvertierten Stückaktien der 4basebio AG sind in einer Globalurkunde verbrieft, die bei der Clearstream Banking AG hinterlegt ist. Der Anspruch der Aktionäre auf Verbriefung ihrer Anteile ist satzungsgemäß ausgeschlossen. Demgemäß werden die Aktionäre der 4basebio AG an dem von der Clearstream Banking AG gehaltenen Sammelbestand an konvertierten Stückaktien entsprechend ihrem Anteil als Miteigentümer mit einer entsprechenden Depotgutschrift beteiligt.

Mit der Kapitalherabsetzung ist auch eine Umstellung der Börsennotierung der Aktien der Gesellschaft verbunden. Bis zum 26. Februar 2021 nicht ausgeführte Börsenaufträge erlöschen mit Ablauf dieses Handelstages. Die Preisfeststellung der konvertierten Aktien wird am 01. März 2021 an der Frankfurter Wertpapierbörse aufgenommen. Ab diesem Zeitpunkt sind nur noch die konvertierten Aktien börsenmäßig lieferbar.

Die Aktionäre der 4basebio AG werden zur Durchführung einer erforderlichen Spitzenregulierung gebeten, ihrer jeweiligen Depotbank möglichst umgehend, spätestens jedoch bis zum 15. März 2021 wegen der Behandlung der Aktienspitzen, insbesondere des Verkaufs der Aktienspitzen oder des Zukaufs weiterer Aktienspitzen zwecks Arrondierung zu einer Aktie, einen entsprechenden Auftrag zu erteilen. Die Depotbanken werden sich entsprechend der Weisung ihrer Kunden um einen Ausgleich der Aktienspitzen (ISIN DE000A3H3LP3 / WKN A3H 3LP) bemühen. Aktienspitzen, für die von den Aktionären keine Weisung zur Handhabung an ihre Depotbank erteilt werden und die von den Depotbanken nicht ausgeglichen werden können, werden von der jeweiligen Depotbank mit anderen Aktienspitzen zusammengelegt und als Vollrechte für Rechnung der beteiligten Aktionäre verwertet.

Verbleibende Aktienspitzen, die von den Depotbanken nicht ausgeglichen werden können, werden von der Bankhaus Gebr. Martin AG, Göppingen, mit anderen Aktienspitzen zusammengelegt und als Vollrechte für Rechnung der Depotbanken verwertet. Ein börslicher Handel der Aktienspitzen ist nicht vorgesehen.

Erstattungen von Seiten der Gesellschaft für von Depotbanken etwaig erhobene Gebühren sind nicht vorgesehen.

Über die 4basebio AG: Die 4basebio AG (Umbenennung in 2invest AG durch die Hauptversammlung am 28.01.2021 beschlossen) ist eine börsennotierte Gesellschaft, die Beteiligungen an Kapital- und Personengesellschaften, insbesondere - aber nicht ausschließlich - im Bereich der Biotechnologie-, Life Science- und IT Branche im In- und Ausland erwirbt, hält, verwaltet und veräußert. Es sind auch weltweite Investments oder Investments in nicht-börsennotierte Unternehmen oder Finanzinstrumente möglich. Die Investitionsentscheidungen werden basierend auf attraktiven Chance-Risiko-Profilen getroffen. Dabei steht die Erzielung einer risikoadäquaten, langfristigen Gesamtrendite im Vordergrund. Die Gesellschaft ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (Ticker: 2INV; ISIN: DE000A2YN801). Mehr Informationen: www.4basebioag.com

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: 4basebio AG Hansjörg Plaggemars Vorstand Email: h.plaggemars@4basebioag.com

Dr. Robert Mayer, Manager IR Tel: +49 171 3876540 Email: r.mayer@4basebioag.com

# # # Diese Publikation dient nur zur Information und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Einige in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen, die sich weder auf nachgewiesene finanzielle Ergebnisse noch andere historische Daten beziehen, sollten als zukunftsgerichtet betrachtet werden, d. h. solche Aussagen sind hauptsächlich Vorhersagen zukünftiger Ergebnisse, Trends, Pläne oder Ziele. Diese Aussagen sind nicht als Gesamtgarantien zu betrachten, da sie aufgrund ihrer Beschaffenheit bekannten und unbekannten Risiken und Unwägbarkeiten unterliegen und von anderen Faktoren beeinflusst werden können, aufgrund derer die tatsächlichen Ergebnisse, Pläne und Ziele der 4basebio AG stark vor den festgestellten Schlussfolgerungen oder implizierten Vorhersagen, die in solchen Aussagen enthalten sind, abweichen können. 4basebio verpflichtet sich nicht, diese Aussagen aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ergebnisse oder aus anderen Gründen öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten. # #

(Ende)

Aussender: 4basebio AG Adresse: Ziegelhäuser Landstr. 3, 69120 Heidelberg Land: Deutschland Ansprechpartner: Robert Mayer Tel.: +49 171 3876540 E-Mail: r.mayer@4basebioag.com Website: 4basebioag.com

ISIN(s): DE000A2YN801 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1613975400372 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

February 22, 2021 01:30 ET (06:30 GMT)